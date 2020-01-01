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مخابرات الجيش اللبناني توقف متسلل فلسطيني دخل لبنان عبر الحدود مع إسرائيل

الأحد 15 نوفمبر 2020 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخابرات الجيش اللبناني توقف متسلل فلسطيني دخل لبنان عبر الحدود مع إسرائيل



بيروت/وكالات/سما

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني أوقفت، اليوم الأحد، فلسطينيا دخل الأراضي اللبنانية عبر الحدود الجنوبية مع إسرائيل.


وقالت الوكالة إن "عناصر المخابرات أوقفوا الفلسطيني م. ع القادر (43 عاما)، بعد دخوله الأراضي اللبنانية من داخل فلسطين المحتلة عبر الحدود اللبنانية-الفلسطينية المحتلة، قبالة بلدة الضهيرة الحدودية، ونقلته الى أحد مراكزها للتحقيق معه".

يأتي ذلك، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل مساء السبت، شخصا اجتاز الحدود قادما من لبنان، من جهة منطقة الغجر الحدودية، وأحالته إلى التحقيق، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

#فلسطين #لبنان #بيروت #اسرائيل #تسلل

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