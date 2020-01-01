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وزير اسرائيلي يحمل حماس مسؤولية إطلاق الصواريخ من غزة

الأحد 15 نوفمبر 2020 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اسرائيلي يحمل حماس مسؤولية إطلاق الصواريخ من غزة



القدس المحتلة /سما/

حمل وزير المالية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، حركة حماس المسؤولية عن إطلاق نار من قطاع غزة.
 
وقال كاتس، لإذاعة الجيش، إن الحكومة الإسرائيلية سترد على أي عملية إطلاق نار من قطاع غزة، ولن تسمح باستمرار إطلاق الصواريخ.
 
وأضاف أن حكومته لا يمكن أن تقبل أي أعذار لما وصفه بـ "الإرهاب"، في معرض رده على سؤال فيما إذا كان إطلاق الصواريخ تم بسبب البرق كما جرى العام الماضي.

وقصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، فجر اليوم، أهدافًا في أنحاء متفرقة من قطاع غزة دون وقوع إصابات.
 
وقال المتحدث باسم الجيش، في بيان، إن القصف طال عددًا من الأهداف التابعة لحركة حماس في القطاع.
 
وأعلن الجيش، قرابة الساعة الثالثة فجرًا، أنه رصد سقوط قذيفتين من قطاع غزة دون تحديد موقع السقوط، واكتفى بأن إحدى القذيفتين لم يتبعها إطلاق صافرات الإنذار في محيط مدينة إسدود، والثانية تسببت بإطلاق صافرات الإنذار في مدينة إسدود ومنطقة السهل الساحلي. وأعلن أن عدة قذائف "القبة الحديدية" أطلقت للتصدي للقذيفتين.

#اسرائيل #يسرائيل كاتس #صواريخ #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة #المقاومة الفلسطينية #قطاع غزة #حماس

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