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هدم منزل لأم و6 أبناء في خربة الوطن بالنقب

الأحد 15 نوفمبر 2020 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
هدم منزل لأم و6 أبناء في خربة الوطن بالنقب



القدس المحتلة/سما/

هدمت آليات وجرافات السلطات بحماية وحدة "يوآف" التابعة لما تُسمى "سلطة تطوير النقب" منزلا مأهولا في قرية خربة الوطن، مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، ظهر اليوم الأحد.

وتركت السلطات عائلة مكونة من أم و6 أبناء من عشيرة العقبي في العراء .

وقال شهود عيان من القرية إن جرافات "سلطة أراضي إسرائيل" اقتحمت القرية بحماية وحدة "يوآف"، وهدمت المنزل العائلة ولم تشفع لأهل البيت الأمطار ولا الطقس البارد. وساوت قوات الهدم البيت بالأرض ثم أخلت القرية.

وتقع قرية خربة الوطن شرق بلدة تل السبع وجنوب قرية حورة، غربي الأطرش، وتسكنها عدة عائلات من أبو كف، أبو رقيق، الأصلع، الشنارنة، الخُرم، السيّد؛ ولا شيء ينغّص على الأهالي سوى الممارسات الإسرائيليّة، حتى شظف العيش ونأي المكان، أقلّ وطأة من ممارسات السلطات. لا خدمات في خربة الوطن: لا ماء ولا كهرباء ولا بنى تحتية.

#النقب #هدم #قوات الاحتلال

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