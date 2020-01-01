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الرئيس محمود عباس يتلقى برقية تهنئة بذكرى إعلان الاستقلال من العاهل الاردني والرئيس السيسي

الأحد 15 نوفمبر 2020 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس محمود عباس يتلقى برقية تهنئة بذكرى إعلان الاستقلال من العاهل الاردني والرئيس السيسي



رام الله/سما/

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، برقية تهنئة بذكرى اعلان الاستقلال، من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وقال العاهل الأردني في برقية التهنئة، "بهذه المناسبة أؤكد لسيادتكم استمرارنا العمل معكم ومع جميع الأشقاء والمجتمع الدولي من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم والمستقبل الآمن والازدهار لمنطقتنا وشعوبنا".

وأكد العاهل الأردني دعمه لكل أوجه التعاون والتنسيق بين حكومتينا، وحرصنا على تعزيز العلاقات الأخوية والارتقاء بها دوما، لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين.

وتمنى للرئيس عباس موفور الصحة والسعادة، ولشعبنا الفلسطيني تحقيق مطالبه وتطلعاته بنيل حقوقه العادلة والمشروعة.

و تلقى  برقية تهنئة بذكرى إعلان الاستقلال من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.

وأعرب الرئيس السيسي، في البرقية، عن تقديره البالغ لعلاقات الأخوة والمحبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا تطلعه المستمر لتعزيز تلك العلاقات والارتقاء بها بما يحقق المصالح المتبادلة.

كما أكد تضامن مصر، حكومة وشعبا، ووقوفها إلى جانب شعبنا ودعمها الكامل للقضية الفلسطينية، حتى ينال حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، وصولا إلى تحقيق السلام الشامل والعادل، متمنيا للرئيس عباس موفور الصحة والسعادة، ولشعبنا المزيد من الاستقرار والتنمية والتقدم.

#الرئيس محمود عباس #عبد الفتاح السيسي #الملك عبدالله الثاني #الاستقلال الفلسطيني

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