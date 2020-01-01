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وزيرة الصحة : 7 وفيات و976 إصابة جديدة بكورونا و585 حالة تعافٍ

الأحد 15 نوفمبر 2020 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 7 وفيات و976 إصابة جديدة بكورونا و585 حالة تعافٍ



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، عن 976 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة لـ7 حالات وفاة.

وقالت الصحة في بيان إن 112 إصابة جديدة جرى تسجيلها في القدس خلال آخر ثلاثة أيام، إضافة لـ458 إصابة بمحافظات الضفة، و406 إصابات بقطاع غزة، وذلك بعد فحص 4476 عينة.

كما سجلت الصحة 585 حالة تعاف جديدة، منها 30 في القدس، و262 بالضفة، و293 بغزة.

وفيما يخص حالات الوفاة، بينت الوزارة أنه تم تسجل 5 حالات وفاة في الضفة (مواطنة 72 عاماً من كفر راعي بمحافظة جنين، مواطن 64 عاماً من بيت دجن بمحافظة نابلس، مواطن 80 عاماً من مدينة رام اللع، مواطنة 46 عاماً من ارتاح بمحافظة طولكرم، مواطن 83 عاما من بيت أمر)، إضافة إلى وفاة مواطنين 69 عاما و78 عاماً من قطاع غزة.

وبذلك، بلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 87.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.6%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 129 حالة في الضفة الغربية (الخليل 49، جنين 39، نابلس 35، طولكرم 22، قلقيلية 18، سلفيت 9، طوباس 12، ضواحي القدس 78)، قطاع غزة 293، مدينة القدس 30.

وأضافت الصحة أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (54)، محافظة نابلس (144)، محافظة بيت لحم (26)، محافظة قلقيلية (27)، محافظة رام الله والبيرة (78)، جنين (45)، أريحا والأغوار (18)، سلفيت (8)، طولكرم (37)، طوباس (8)، قطاع غزة (406)، ضواحي القدس (13)، مدينة القدس (112).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 39 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #الضفة #غزة

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