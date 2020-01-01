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الإمارات تعتقل إسرائيليين صوّرا منشأة حكوميّة

الأحد 15 نوفمبر 2020 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تعتقل إسرائيليين صوّرا منشأة حكوميّة



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت الشرطة الإماراتية في دبي، إسرائيليين، خرقا القانون المعمول فيه بالبلاد بتصويرهما منشأة حكومية.

وبحسب موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن تفاصيل القضية غير واضحة حيث يجري التحقيق مع المعتقلين، مشيرًا إلى أنهما رهن الاحتجاز بحسب ما أكدت الجالية اليهودية في الإمارات.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعمل من أجل معرفة التفاصيل وحل الأزمة.

ويتواجد العديد من الإسرائيليين في الإمارات، حتى قبل سريان الإعفاء من التأشيرة والسماح بدخول جواز السفر الإسرائيلي.

ووفقًا للموقع، فإن معظم الأماكن العامة في الإمارات بها كاميرات، وعلى الرغم من أنك لا تكاد ترى أي شرطة في الشوارع، إلا أن السلطات الإماراتية تعرف كيفية تتبع كل جريمة ترتكب هناك.

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