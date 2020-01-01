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مشاهدة مباراة خدمات و شباب رفح بث مباشر .. أمواج الرياضية

الأحد 15 نوفمبر 2020 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة خدمات و شباب رفح بث مباشر .. أمواج الرياضية



غزة / سما /

تنقل لكم وكالة سما الإخبارية، رابط مشاهدة مباراة شباب رفح ضد خدمات رفح بث مباشر في نهائي كأس السوبر الغزي 2020 بين بطل مسابقة الدوري والكأس في قطاع غزة.

مباراة خدمات رفح وشباب رفح مباشر تنقل من ملعب الشهيد محمد الدرة وسط قطاع غزة عبر قناة فلسطين اليوم الفضائية وقناة أمواج الرياضية عبر النايل سات والإذاعة والأرضية.

وبدأ الاستيديو التحليلي لنهائي كأس السوبر في غزة الساعة الواحدة والنصف حيث استضافت القناتان عدد من المدربين والمحللين؛ من أجل وضع المشاهد في صورة الحدث لحظة بلحظة.

جاء ذلك بعد قرار الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بإقامة مباراة الزعيم والأخضر دون حضور الجماهير حفاظا على سلامة المجتمع واللاعبين والمواطنين من فيروس كورونا المستجد.

ويمكن متابعة قناة أمواج وفلسطين اليوم عبر النايل سات من خلال شاشة التلفزيون أو البث المباشر على صفحات الفيسبوك، حيث ستقوم وكالة سما بتوفير هذا البث من خلال هذا التقرير.

ويسعى خدمات رفح الذي حصد لقب الدوري الممتاز الموسم الماضي إلى مواصلة سيطرته على البطولات الفلسطينية في قطاع غزة وإحراز الأرقام القياسية موسما تلو الآخر.

في المقابل يحاول الزعيم شباب رفح العودة إلى البطولات من جديد بعد موسم كارثي في الدوري، تمكنه بعد ختامه من التتويج بلقب الكأس على حساب نظيره غزة الرياضي.

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