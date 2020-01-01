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هنية : 150 ألف $ لأندية الممتازة والأولى

الأحد 15 نوفمبر 2020 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية : 150 ألف $ لأندية الممتازة والأولى



غزة / سما /

كشف عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة, عن تفاصيل توزيع المنحة المالية على الأندية في قطاع غزة.

وقال هنية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", إنه سيتم توزيع مبلغ 150 ألف دولار على أندية الدرجتين الممتازة والأولى مطلع ديسمبر المقبل, على أن يكون مبلغ 50 ألف دولار في وقت لاحق لأندية الدرجتين الثانية والثالثة قبل انطلاق المسابقتين.

وبحسب هنية, فإن أندية الممتازة ستحصل على مبلغ 7500 دولار لكل فريق, بينما ستنال فرق الأولى 5000 دولار.

وأوضح أن المنحة ستشمل أيضا توزيع حقائب رياضية على اللاعبين بالدرجتين الممتازة والأولى يوم 25 الشهر الجاري, أي قبل انطلاق الدوري بيومين.

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