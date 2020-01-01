وفد قيادي من حماس وفتح يغادر غزة للقاء المسؤولين المصريين تزامنا مع مغادرة الرجوب الى القاهرة

غزة / سما /

غادر وفد من قيادة حركتي فتح و حماس، اليوم الأحد، قطاع غزة متجهًا إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت مصادر ان القيادي في حركة فتح أحمد حلس والقيادي في حركة حماس خليل الحية يغادران قطاع غزة إلى القاهرة عبر معبر رفح لبحث المصالحة مع المسؤولين المصريين.

وسيلتقي الوفد الذي غادر عبر معبر رفح البري، مع كبار المسؤولين المصريين لبحث عدد من القضايا.

كما يتواجد وفد من الحركة برئاسة صالح العاروري في القاهرة لاستكمال مسار الشراكة مع حركة فتح .

في سياق متصل يتوجه وفد من حركة فتح برئاسة جبريل الرجوب الى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين.

وكان وفد قيادي من حماس زار القاهرة قبل أسابيع لبحث تطورات ملفات المصالحة والهدوء بغزة والعلاقات الثنائية.