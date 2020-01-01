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محمد أبو عرمانة ينضم لـ3 أندية في الانتقالات الصيفية

الأحد 15 نوفمبر 2020 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد أبو عرمانة ينضم لـ3 أندية في الانتقالات الصيفية



غزة / سما /

أعلن نادي غزة الرياضي, عن آخر صفقاته في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي الجديد بقطاع غزة 2020-2021.

وتعاقد غزة الرياضي مع محمد أبو عرمانة مدة موسم واحد قادما من شباب رفح, للدفاع عن ألوان "العميد" في دوري الدرجة الأولى.

ولا يعتبر غزة الرياضي الفريق الأول الذي يتعاقد معه أبو عرمانة في الانتقالات الصيفية, إذ سبق للاعب أن انضم للتفاح قبل أن يفسخ عقده, ثم تكرر الأمر مع بيت حانون الأهلي.

يشار إلى أن غزة الرياضي هبط للدرجة الأولى, عقب حلوله في المركز الحادي عشر وقبل الأخير لدوري الممتازة الموسم المنصرم برصيد 24 نقطة.

#غزة الرياضي #لاعب #محمد أبو عرمانة #الانتقالات الصيفية #التفاح #بيت حانون الأهلي

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