الخارجية: فتح باب التسجيل للراغبين بالسفر إلى أميركا/ شيكاغو

وكالات / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، فتح باب التسجيل للمواطنين والطلبة ورجال الاعمال الذين يرغبون بالسفر الى الولايات المتحدة الأميركية/ شيكاغو للالتحاق بأسرهم، ودراستهم، وأعمالهم، وذلك عبر منصة التسجيل، من خلال الرابط التالي: www.mofa.pna.ps/evacuation.

وأوضح الفريق المختص للوزارة، أن التسجيل يبدأ في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم الأحد، ويغلق في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر الثلاثاء المقبل، الموافق 17/11/2020.

ونوه إلى أن جميع الذين سجلوا للسفر إلى أميركا على المنصات السابقة، وتم ابلاغهم بالحصول على الموافقات اللازمة للسفر، غير مطالبين بالتسجيل مجددا على هذه المنصة، وبإمكانهم التأكد من التسجيل السابق من خلال الاستعلام عبر الصفحة الرسمية للوزارة، من خلال الرابط التالي: http://www.mofa.pna.ps/ar-jo.