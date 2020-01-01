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نشر "عطاء"لبناء 1257 وحدة سكنية في مشروع استيطاني خطير

الأحد 15 نوفمبر 2020 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
نشر "عطاء"لبناء 1257 وحدة سكنية في مشروع استيطاني خطير



القدس المحتلة / سما /

 نشرت "سلطة الأراضي الإسرائيلية" اليوم الأحد، كتيّب العطاء الخاص ببناء 1257 وحدة سكنية في حي "جفعات همتوس" جنوب شرق القدس.

ويأتي هذا بعد أيام من إقرار بناء 108 وحدات استيطانية في حي "رمات شلومو" القريب من الحي المذكور، بحسب القناة العبرية السابعة.

ومنذ إعلان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ورئيس بلدية القدس موشيه ليون عن نشر العطاء سابقًا، تم تأجيل نشره لفترة طويلة، لكن سمح حاليًا بنشره ومنح آخر موعد لتقديم العطاءات في الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد أيام قليلة من التغيير الذي سيحصل على الإدارة الأميركية.

ورحب آري كينغ نائب رئيس بلدية القدس بهذه الخطوة والتي قال إنها أتت في وقت مناسب وبتأخير أكثر من 10 سنوات، معتبرًا أن بناء الحي بأسرع وقت ممكن بمثابة مهمة استراتيجية وصهيونية من الدرجة الأولى، وسيربط حي "جيلو" و"شموئيل" بـ "تل بيوت" ويقطع الاتصال العربي بين بيت صفافا وبيت لحم.

#استيطان #وحدات استيطانية #اسرائيل #الضفة

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