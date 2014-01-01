سرحان : 1200 وحدة سكنية بغزة بحاجة لإعمار

غزة / سما /

قال ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن 1200 وحدة سكنية بحاجة لإعادة إعمار، جراء عدوان 2014، وبتكلفة تصل 50 مليون دولار.

وأوضح سرحان في حديث إذاعي، أن 90% مما دمره الاحتلال تم تجاوزه وإعادة إعماره، ويشمل ذلك 11 ألف وحدة، و1000 وحدة أخرى ما قبل العدوان.

وبين أن حجم الاحتياج المالي للأضرار الجزئية بلغ 300 مليون دولار، وتم دفع ما يقرب من 200 منها، ويتبقى 100، مشيرًا إلى أن الوزارة تواجه مشكلة في ظل توقف الجهات المانحة عن الدعم.

وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، إنه تم الاتفاق مع الأونروا قبل أيام لتقوم بالسعي الحثيث للحصول على الأموال للأضرار الكلية والجزئية للانتهاء من عملية الإعمار.

وأضاف سرحان "نحتاج 50 مليون دولار للانتهاء من إصلاح الأضرار الكلية في البيوت والأبراج السكنية، وعندما تتوفر الأموال يكون الإنجاز أكثر مما يتصوره أي مانح".