شاهد: سبب وفاة الشيخ علي حسن الحلبي العالم الأردني

دمشق / سما

أعلنت وسائل إعلام عربية، اليوم الأحد 15 نوفمبر / تشرين الثاني 2020، عن وفاة الشيخ علي حسن الحلبي الأثري الأردني، بعد معاناة مع مرض كورونا خلال الفترة القليلة الماضية.

ونعى العشرات من الشيوخ والدعاة والمواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، الشيخ العلامة الأردني علي حسن الحلبي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل قليل في اسطنبول.

وكتب الشيخ إبراهيم التعمري : "أفل أسد من أسود أهل السنة في بلادنا الحبيبة الأردن وترجل الفارس الشيخ المحدث العلامة الإمام علي بن حسن الحلبي تاركاً وراءه تراثاً علمياً وردودا رادعة وبالحق ساطعة أسأل الله العظيم أن يغفر له وأن يختم لنا بخير".

بدوره، قال الدكتور عمر بن محمد البلوي : "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. رحمة الله على شيخنا العلامة، المحقق الفهامة، علي بن حسن الحلبي".

وأضاف الدكتور البلوي في تغريده على تويتر : "رحمه الله رحمة واسعة، وجمعما وإياه في الجنة. موت هذا العالم له وقعة عظيمة. شيخنا علي الحلبي هوأكثر الناس لزوما لإمامنا الألباني".





وكان علي بن حسن الأردني، قد أعلن في سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن إصابته بمرض فيروس كورونا، داعيا مخالطيه إلى إجراء الفحوصات اللازمة.

وكتب الشيخ الداعية علي الحلبي : "سبحان الله العظيم. لا يغني حذر من قدر، مع كل الأخذ بالأسباب والحرص الشديد فيما أظن والتقليل من مخالطة الناس جدا، إلا أن الوباء مسني ومما أستعينه عليه دعاء الله وحسن الرجاء به سبحانه".

وأضاف علي الحلبي : "تم تشخيصي صباح هذا اليوم بالإصابة بمرض كورونا عافاني الله وإياكم والمسلمين وأنا في المستشفى أتلقى العلاج ولله الحمد، راجيا من إخواني وأبنائي لا ينسوني من دعواتهم".

وتابع العلامة والفقيه الأردني : "أبشر أبنائي وإخواني الذين يسألون عن وضعي العلاجي الصحي بأنه في تحسن مستمر ومن اللحظة الأولى ولله الحمد، فليجتهدوا جميعا في الدعاء لأخيهم".



