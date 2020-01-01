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هيئة الأسرى: الأوضاع الصحية للأسرى المصابين بكورونا في "جلبوع" مستقرة

الأحد 15 نوفمبر 2020 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربه، إن أوضاع الأسرى المصابين بفيروس كورونا في سجن "جلبوع" مطمئنة، حيث إن لديهم أعراضا بسيطة، ولم تسجل أي أعراض صعبة بينهم.

وأكد عبد ربه ، إلى أن الأسرى المصابين محتجزون في قسم (3)، ويبلغ عددهم نحو 100 أسير، فيما نقل 8 آخرون إلى سجن "ريمون" للحجر الصحي.

وأضاف، ان الأسرى يضطرون إلى شراء الكمامات، ومواد التنظيف والتعقيم، والمواد الغذائية الغنية بالفيتامينات على حسابهم الخاص، لأن إدارة السجن لا توفرها لهم.

وأوضح عبد ربه، أن العدوى نقلت إلى الأسرى على الأرجح من خلال السجانين الذين يحتكون بالأسرى بشكل يومي أثناء التفتيش والعدد الصباحي والمسائي والدق على الشبابيك، مشيرا إلى أنه من المستبعد أن تكون العدوى نقلت إليهم أثناء زيارات ذويهم، لأنه الزيارات تتم من خلال عازل زجاجي بين الأسير وذويه.

#هيئة شؤون الأسرى #فيروس كورونا

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