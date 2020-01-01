الجعيدي : أعداد اصابات كورونا في غزة تزداد يوميًا و معاناة المصابين بالفيروس شديدة

غزة / سما /

قال جهاد الجعيدي رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى غزة الأوروبي، اليوم الأحد، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة تزداد يوميًا من جميع الفئات العمرية.

وبين الجعيدي في حديث إذاعي، أن معاناة المرضى المصابين بفيروس كورونا شديدة، لا سيما أعراض الشعور بالاختناق ونقص الأكسجين، مشيرًا إلى أن فصل الشتاء سيكون أكثر قساوة وفيه تنشط الفيروسات.

وأشار إلى أن الفيديو الذي نشرته وزارة الصحة للمصابين من داخل قسم العناية المركزة كان بمثابة مناشدة للناس ووضعهم في الحقيقة، حتى لا تسيطر عليهم الشائعات المضللة بأن الفيروس مسألة سهلة والفئات العمرية الشابة في مأمن منه.

ودعا الجعيدي، المواطنين للالتزام بقواعد الوقاية والسلامة وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي والنظافة الشخصية للخروج من الوباء بأقل الخسائر.

وناشد سكان القطاع بالمحافظة على أمهاتهم وآبائهم والامتناع عن حضور الأعراس والتجمعات، منعًا للوصول إلى ما وصلت إليه العديد من الدول التي انهارت فيها الكثير من القطاعات بما فيها القطاع الصحي.