"فدا" يؤكد ضرورة التمسك بالأسس التي أرستها وثيقة إعلان الاستقلال

رام الله / سما /

أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، ضرورة التمسك بالمبادئ والأسس التي أرستها وثيقة إعلان الاستقلال عام 1988، من أجل تحقيق الأهداف المشروعة لشعبنا، وضمان الحرية والكرامة التي ينشدها.

وقال "فدا" في بيان صدر اليوم الأحد، لمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لإعلان الاستقلال، "سنبقى أوفياء لدماء الشهداء، وعذابات الأسرى، ولمعاناة أهلنا في كل مكان، خاصة في مدينة القدس، وسنمضي بثقة وثبات وعزيمة، في درب الكفاح من أجل الاستقلال الناجز، والعودة.

ودعا إلى تكثيف الجهود من أجل تمكين شعبنا من تجسيد حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، كاملة السيادة، بعاصمتها القدس الشرقية.