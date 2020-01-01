رام الله / سما /

ركزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الأحد، على الذكرى الـ32 لإعلان استقلال دولة فلسطين.

كما تناولت تسجيل 10 وفيات و653 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في محافظات الوطن.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الرئيس يتلقى برقيتي تهنئة بذكرى إعلان الاستقلال من نظيره التونسي ومن ملك المغرب

الذكرى الـ32 لإعلان الاستقلال.. "الوطني": أسس لمرحلة الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

اشتية يبحث مع القنصل السويدي الإطار العام للدعم المقدم لفلسطين

الرئيس يتلقى مزيدا من برقيات التعزية بوفاة المناضل صائب عريقات

البلاد تتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

"الخارجية" الأردنية تدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الأقصى

10 وفيات و653 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

تونس تجدد دعمها الثابت للقضية الفلسطينية

الاحتلال يخطر عائلات في الأغوار الشمالية بالإخلاء وينصب بوابة حديدية في بلدة الزاوية غرب سلفيت

86 وفاة و4750 إصابة جديدة بالفيروس في الأردن

الشرطة الإسرائيلية تقمع مسيرة مطالبة برحيل نتنياهو

الأفق يضيق أمام ترمب ومسيرات لمناصريه في واشنطن للاعتراض على نتيجة الانتخابات

"الأيام":

الاحتلال ينذر خمس أسر في "الشيخ جـراح لإخلاء منازلها لصالح المستوطنين في القدس

الأردن يدين استمرار انتهاكات الاحتلال ضـد المسجـد الأقصى

إصابات خلال مواجهـات فـي كفر قـدوم وتـواصـل الإجراءات ضـد مواطني الأغوار

تنـديــد فلسطيـني بزيـارة بومبيـو المرتقـبـة لمستوطنة "بساغوت" والجولان السوري المحتل

الكيلة: عدد الإصابات الفعلي ثلاث أضعاف المعلن

"بتسيلم": إسرائيل تخنق قطاع غزة وتتجاهل القوانين والمواثيق الدولية

القدس: الشرطة تقمع تظاهرات مطالبة برحيل نتنياهو واعتقال 8 أشخاص

الأردن: 86 حالة وفاة و4750 إصابة بـ"كورونا"

شفا عمـرو: تظاهـرة احتجاجية ضد مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية

"كورونا" في العالم: أكثر من 315,1 مليون وفاة رقم قياسي بالإصابات وأميركا تواجه تفشيًا للوباء

"القدس":

إصابة عدد من المواطنين بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم وقلقيلية

مجموعة من كبار مشرعي الحزب الجمهوري يدعون الى السماح لبايدن بتلقي "معلومات سرية"

اليوم الذكرى الـ32 لإعلان استقلال دولة فلسطين

10 وفيات و653 إصابة جديدة بكورونا و424 حالة تعافٍ

قمع مسيرة مطالبة برحيل نتنياهو واعتقال 8 مشاركين قرب القدس

البطريرك ثيوفيلوس يسدد مليوني شيقل مستحقة على مستأجري فندق "البترا"