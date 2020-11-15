  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الخارجية الإسرائيلة تعلق على فتوى "كبار العلماء" بخصوص "الإخوان"

الأحد 15 نوفمبر 2020 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الإسرائيلة تعلق على فتوى "كبار العلماء" بخصوص "الإخوان"



وكالات/سما/

علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على فتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بخصوص جماعة الإخوان المسلمين والتي وصفتها بأنها جماعة إرهابية وحذرت من الانتماء إليها.

وعلى حسابها بموقع التواصل الاجتماعي قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "يسعدنا نحن في إسرائيل أن نرى هذا المنهج المناهض لاستغلال الدين للتحريض والفتنة، ولا شك أن جميع الديانات السماوية جاءت لزرع المحبة والألفة بين الناس".

جدير بالذكر أن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية قد أفتت الثلاثاء الماضي بأن جماعة الإخوان المسلمين، "جماعة إرهابية".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية قالت الهيئة إن الجماعة "لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب".

وأضافت الهيئة أن "كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار، أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم، أو غير ذلك، فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة".

وأكدت أن الإخوان المسلمين "في طليعة هذه الجماعات التي نحذر، فهي جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية".

#وزارة الحارجية الاسرائيلية #الاخوان #السعودية #جماعة الاخوان المسلمين #مواقع التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 11 الحادية عشرة

"هآرتس": شيء واحد يمكن لترامب فعله لمساعدة نتنياهو

سبب وفاة حمود السعد البراهيم مؤسس مطعم هرفي في السعودية

تقرير: المصري "خطّط لهجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية"

صورة: مطعم في غزة يغلق أبوابه بسبب "كورونا"

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتوجو اليوم على النايل سات والمعلق

عائلة التلولي تصدر بياناً حول تصريحات أحد أبنائها بشأن "المجتمع الإسرائيلي"

الأخبار الرئيسية

معبر

وفد قيادي من حركة حماس يغادر قطاع غزة إلى القاهرة للقاء المسئولين المصريين

فيروس

الجعيدي : أعداد اصابات كورونا في غزة تزداد يوميًا و معاناة المصابين بالفيروس شديدة

عادوا لكذبة البرق..يعلون: الجهاد أطلق الصواريخ من غزة وحماس واسرائيل لا تريدان التصعيد

الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و 406 إصابة جديدة بفيروس كورونا و293حالة تعافي

وزير اسرائيلي يهدد غزة وليبرمان يتهم حكومته بالفشل أمام حماس