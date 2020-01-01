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تضخم في السوق السعودي مع صعود أسعار الغذاء بسبب "القيمة المضافة"

الأحد 15 نوفمبر 2020 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تضخم في السوق السعودي مع صعود أسعار الغذاء بسبب "القيمة المضافة"



وكالات/سما/

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بالسعودية 5.8 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، في زيادة طفيفة عن معدل سبتمبر/ أيلول البالغ 5.7 بالمئة.


يواجه أكبر بلد مصدر للنفط في العالم انكماشا اقتصاديا حادا هذا العام بعد أن قوضت جائحة كوفيد-19 الطلب العالمي على الخام وبفعل إجراءات احتواء فيروس كورونا التي أضرت بالنشاط المحلي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء "مع الأخذ بالاعتبار تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة من خمسة بالمئة إلى 15 بالمئة التي تم تطبيقها منذ بداية شهر يوليو/ تموز 2020... جاء أكبر ضغط تصاعدي على التضخم من أسعار الأغذية والمشروبات حيث ارتفعت بنسبة 13 بالمئة وكذلك أسعار النقل التي ارتفعت بنسبة سبعة بالمئة." وفقا لـ "رويترز".

سجلت أسعار الأغذية والمشروبات أكبر زيادة سنوية وكانت المحرك الرئيسي للتضخم في أكتوبر/ تشرين الأول، حسبما ذكرته الهيئة.

ساهمت زيادة ضريبة القيمة المضافة في رفع الإيرادات غير النفطية خلال الربع الثالث من السنة، لكن المحللين يرجحون أن تكبح التعافي الاقتصادي.

#السعودية #فيروس كورونا #رويترز #النفط السعودي #جائحة كورونا #تضخم الأسعار #التعافي الاقتصادي

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