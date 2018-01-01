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بعد إعلان انفصالها عن تامر حسني... بسمة بوسيل تعلق على "البهائم"

الأحد 15 نوفمبر 2020 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد إعلان انفصالها عن تامر حسني... بسمة بوسيل تعلق على "البهائم"



وكالات/سما/

وجهت المطربة المغربية، بسمة بوسيل، رسالة غامضة، أمس السبت، بعد إعلانها الانفصال عن زوجها الفنان المصري، تامر حسني.

وفيما اعتبرته تقارير أنها "رسالة للشامتين"، جاء في رسالة بسمة بوسيل التي كتبتها عبر خاصية "الستوريز" على حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "قل لشاتمك ومغتابك والمفتري عليك، سبحان الذي سخرك لحمل سيئاتنا كما سخر البهائم لحمل متاعنا".


وكانت بسمة بوسيل زوجة تامر حسني، طلبت في إعلان انفصالهما الجمعة، "من كل من يرسل إليها صورا ومقاطع مصورة لتامر ويروا أنه لا يحترمها سواء في صور أو فيديوهات، أن يتوقفوا عن فعل هذا، لأنه لم يعد فارقا معها أي صور بشأنه".
وكشفت بوسيل في إعلانها الجمعة أنها وتامر حسني انفصلا منذ فترة، ويحضران لأوراق الطلاق.

وذكرت تقارير أن تامر حسني حذف أحد الفيديوهات من على حسابه على "إنستغرام" بعد إعلان زوجته انفصالها عنه، والذي يظهر فيه وهو يرقص مع إحدي المعجبات على أنغام إحدى أغنياته.

وبعد إعلان انفصالها، تبادلت بسمة بوسيل وتامر حسني إلغاء المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق لتامر حسني أن اعترف خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي إن سي" المصرية بغيرة زوجته بسمة بوسيل الشديدة من المعجبات، ولكنه نفى شكها في خيانته لها.

ولم يصدر من تامر حسني حتى لحظة كتابة هذه السطور أي بيان رسمي منه بشأن انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل، فيما ذكرت تقارير أخرى أن هناك محاولات جارية للصلح بينهما.

يشار إلى أن تامر حسني وبسمة بوسيل تزوجها في عام 2012، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء.

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