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أول صور للاعب محمد صلاح من العزل الصحي للعلاج من كورونا... ما قصتها؟

الأحد 15 نوفمبر 2020 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول صور للاعب محمد صلاح من العزل الصحي للعلاج من كورونا... ما قصتها؟



وكالات/سم/

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أول ظهور للاعب المصري الدولي ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، من داخل العزل الصحي، حيث يعالج من فيروس "كورونا" المستجد.

وشارك العديد من المستخدمين صورا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يظهر خلالها عروسان يلتقطان صورا مع صلاح وهو يقف من شرفة غرفة الفندق الذي يقيم به، حيث مكان العزل الصحي.

وكشف ملتقط الصور وهو مصور يدعى محمود موسى، أنها التقطت للعروسين، أمس السبت، في منطقة مفتوحة بأحد الفنادق، في حوالي الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، بحسب موقع "صدى البلد".


وأشار موسى إلى أنه قبل الدخول للفندق كانوا قد لاحظوا وجود أتوبيسات تحمل شعار المنتخب المصري خارج الفندق، ويقول: "لم أتوقع أن يكون محمد صلاح من ضمنهم، وقررنا ألا ننتهك خصوصية أيا منهم والاكتفاء بصور الزفاف فقط".

وتابع أنه مع بدء التصوير، لاحظ العروسان شخصا شبيها بمحمد صلاح يقف في شرفة أحد الطوابق العليا مرتديا قناع وجه، واستطاعوا معرفته من شعره المميز، فقررا التواصل معه وقالا له أنهما يودان التصوير معه، فرحب صلاح ونزع الكمامة وهنأهما على الزفاف.


وأكد المصور محمود موسى أنه لم يكن يصدق ما يحدث لأنه يحب محمد صلاح جدا، وكانت مقابلته بمثابة حلم حياته، ولكن كان يتمنى أن تكون في ظروف أفضل، مشيدا برد فعله المتواضع مع العروسين، ومصافحته لهما عن بعد ثم عاد إلى داخل غرفته في الفندق.


وكان رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عمرو الجنايني، أكد أمس الأول (الجمعة) إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح، بفيروس "كورونا" المستجد، بعدما جاءت نتيجة مسحته الثانية "إيجابية".
وقال الجنايني في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز" المصرية، إن حالة محمد صلاح مطمئنة وبصحة جيدة ولم تظهر عليه أعراض، وأشار إلى أنه سيبقى فى القاهرة ولن يغادر إنجلترا لحين اكتمال شفائه وتحول حالته إلى الحالة السلبية.

كما أكد على أنه قد تم إبلاغ إدارة فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بحالة اللاعب.

ومؤخرا حضر صلاح حفل زفاف شقيقه نصر، وظهر في عدد من الصور بدون الكمامة الطبية.

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