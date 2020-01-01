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شاهد: تغيّر لون شعر ترامب يثير ضجة على الانترنت ..ماذا فعلت به الهزيمة ؟

الأحد 15 نوفمبر 2020 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: تغيّر لون شعر ترامب يثير ضجة على الانترنت ..ماذا فعلت به الهزيمة ؟



وكالات

لاحظ أمريكيون تغير لون شعر الرئيس دونالد ترامب في آخر ظهور له، خلال مؤتمر صحفي الجمعة.

وظهر ترامب بشعر يميل للبياض، علما أنه يشتهر باللون الأشقر، الذي لطالما شكك معلّقون بأنه طبيعي.

والمؤتمر الصحفي الذي عقده ترامب هو الأول له منذ الإعلان عن نتيجة الانتخابات، التي خسرها لصالح غريمه الديمقراطي، جو بايدن.

وتنوعت تعليقات مستخدمي تويتر بين التساؤل عن مصير الصبغة، والسخرية، فيما أعرب آخرون عن حزنهم إزاء ما فعلته الانتخابات به.

يشار إلى أن شعر ترامب أصبح من سماته منذ أن اشتهر كمطور عقاري في نيويورك قبل عقود، وكذلك لون بشرته "البرتقالي"، الذي أكدت عدة تقارير أنه نتاج مستحضر باهظ الثمن.

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