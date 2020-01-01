ليبرمان يتهم نتنياهو بتسريب خبر اغتيال قيادي في القاعدة

القدس المحتلة / سما /

اتهم أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، اليوم الأحد، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بالوقوف خلف تسريب الأنباء بأن جهاز الموساد اغتال القيادي في تنظيم القاعدة أبو محمد المصري في إيران.

وقال ليبرمان في حديث إذاعي، إن نتنياهو يفعل كل شيء للتباهي والتفاخر، مشيرا إلى أن كل مراسل عسكري في إسرائيل يعرف أن أي خبر يتم تسريبه لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية فإن الشخص الذي يقف وراء ذلك مكتب نتنياهو.

وأضاف "لا يوجد مراسل عسكري لا يعرف من يقف وراء التسريبات، الكل يعرف من هو المصدر".

وأشار إلى أن الهدف من ذلك التباهي والتفاخر ويتم اختيار وقت واضح للتستر على أشياء أخرى، ويتعلق بالمرتبة الأولى بالانتخابات الإسرائيلية، وضعف نتنياهو أمام حماس، وليس لذلك علاقة بما يجري بشأن الانتخابات الأمريكية.

وبين أن إدارة دونالد ترامب لا تتعامل مع صحيفة نيويورك تايمز، وأن مكتب نتنياهو الجهة الوحيدة التي تتعامل مع الصحيفة.