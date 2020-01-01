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الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و 406 إصابة جديدة بفيروس كورونا و293حالة تعافي

الأحد 15 نوفمبر 2020 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و 406 إصابة جديدة بفيروس كورونا و293حالة تعافي



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، تسجيل حالتي وفاة و406 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2380 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بوفاة مواطن يبلغ من العمر(69 عاما) في مستشفى الشفاء، ووفاة مواطن يبلغ (78عامًا) في مستشفى الشفاء.

وذكرت أنه تم تسجيل 293 حالة تعافٍ جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 10532 إصابة، بينها 3223 حالة نشطة، وإجمالي المتعافين 7261حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 48 حالة.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا

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