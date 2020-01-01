بدء جلسة ثالثة من محاكمة نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

بدأت صباح اليوم الأحد، أمام محكمة القدس المركزية، الجلسة الثالثة من محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن المحاكمة تجري وسط قيود بسبب فيروس كورونا، وبدون حضور أي جمهور، وكذلك المتهمين في القضايا نفسها مع نتنياهو.

وستكون الجلسة قصيرة لتحديد موعد جلسات الإثبات، ومعرفة مدى اطلاع فريق الدفاع عن نتنياهو على مواد التحقيق التي استلمت من قبل.

ووفقا للموقع، فإن مرحلة الإثبات ستبدأ في يناير/ كانون الثاني المقبل، لكن في ضوء طلب فريق الدفاع عن نتنياهو تعديل لائحة الاتهام الموجهة ضده، فإن محاموه سيسعون لتأجيل الإجراءات الأخرى.