سرايا القدس تنعي وائل محمود البيطار أحد عناصرها في لواء غزة

غزة / سما /

نعت سرايا القدس،الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي , "وائل محمود إبراهيم البيطار" " 49 عاماً" أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء غزة.

وقالت سرايا القدس:" إن البيطار ارتقى إلى العلا شهيداً – بإذن الله تعالى – اليوم الأحد 29 ربيع أول 1442هـ الموافق 15/11/2020، إثر جلطة قلبية مفاجئة، ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء ولا نزكي على الله أحداً."

وأضافت سرايا القدس: "لقد انتمى المجاهد / وائل البيطار لحركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس منذ ريعان شبابه، وشارك في العديد من المهام الجهادية، وقد ارتقى للعلا بعد مشوار جهادي مشرف وملئ بالتضحيات في صفوف سرايا القدس ."

وتابعت:"إننا في سرايا القدس إذ نعزي أنفسنا وعائلة المجاهد البيطار نسأل الله أن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، ونعاهد شهيدنا المجاهد أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، وعلى المضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.