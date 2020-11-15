شاهد الفيديو : إنقاذ إسرائيليين حاصرتهم فيضانات الأمطار

القدس المحتلة / سما /

تمكنت طواقم الطوارئ الإسرائيلية، الليلة الماضية، من إنقاذ عدد من الإسرائيليين الذين حاصرتهم مياه الأمطار في مركباتهم ومنازلهم إثر فيضانات شهدتها شوارع مدن إسرائيلية.

לצד ההסלמה הביטחונית, באשקלון סובלים גם מהצפות בעקבות הגשמים@pozailov1

(צילום: דור מועלם) pic.twitter.com/ou17upsSe4 — כאן חדשות (@kann_news) November 15, 2020

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن العديد من شوارع المدن منها عسقلان وأسدود وكريات ملاخي، تعرضت لفيضانات كبيرة بفعل مياه الأمطار، ما تسبب بغرق بعض المركبات التي كان بداخلها أصحابها، قبل أن تنقذهم طواقم الطوارئ.