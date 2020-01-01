كورونا عالميًا: أكثر من مليون و318 ألف حالة وفاة

وكالات

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ مليون و318 آلاف و283 وفاة، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها أكثر من 54 مليونا و329 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن 37 مليونا و871 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 217 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت، تراجعاً محدودا مقارنه بيوم الجمعة في عدد الاصابات الجديدة والوفيات، حيث سجلت 575 ألفا و748 إصابة جديدة مكتشفة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,811 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (1,260 وفاة)، والبرازيل (727 وفاة)، والمكسيك (568 وفاة)، وبولندا (548 وفاة)، وإيطاليا (544 وفاة).

كما أشارت البيانات إلى أن الدول الخمس عالميا التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (157,253 إصابة)، والهند (41,659 اصابة)، وإيطاليا (37,255 إصابة)، وفرنسا (32,095 إصابة)، والبرازيل (29,463 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، حيث أوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (251,256 وفاة)، والبرازيل (165,673 وفاة)، والهند (129,674 وفاة)، والمكسيك (98,259 وفاة)، وبريطانيا (51,766 وفيات).