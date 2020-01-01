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الاحتلال يعتقل مواطنين ويستدعي آخر في الخليل

الأحد 15 نوفمبر 2020 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين اثنين، واستدعت آخر في الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير سعيد أبو حديد، بعد دهم منزل ذويه في وادي السمن بالخل؛ وذلك للضغط على والده حتى يسلم نفسه.

كما اعتقلت تلك القوات المواطن إبراهيم كامل عمرو من بلدة دورا جنوب الخليل، بعد تفتيش منزله.

وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، وسلّمت المواطن أنس حاتم قفيشة، بلاغا؛ لمراجعة مخابراتها.

من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مدخل مخيم العروب، والنبي يونس شمال الخليل، ومدخل بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، كما جابت دوريات الاحتلال بلدة بني نعيم شرقا، والظاهرية ويطا جنوبا.

#الاحتلال

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