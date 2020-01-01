حرب كلامية بين إليسا ونانسي عجرم... وميريام فارس تتدخل

وكالات

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا، حالة جدل كبيرة بين جمهور مواطنتها الفنانة نانسي عجرم، بعد أن صرحت مؤخرًا أنها تحتل المرتبة الأولى عربيًا من حيث متابعيها، ووصفت نانسي عجرم في إحدى اللقاء التليفزيونية مؤخرا بـ"البنت البيبي".

وردت نانسي عجرم، على كلام إليسا قائلة: "نهاركن سعيد.. كلو مصداقية.. إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير Calculator".

وأضافت: "بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد.. لأ المهذب ما بِرِد لأنو ما تعود ينزل لمستوى السخافات".

في الوقت نفسه قالت إليسا في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر: "خليني أحسم الجدل من الآخر.. نانسي وهيفا ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني.. نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش متل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقو فتن".

وأضافت: "يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إنو نانسي عجرم نجمة كبيرة ورح نبقى نتنافس أنا سبقها وهيي تسبقني لأنو هيدي هيي المنافسة الشريفة".

وحاولت مواطنتهما معا، الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، التدخل بين نانسي عجرم وإليسا قائلة:" عزيزتي نانسي للأسف نحن بلبنان، رائحة الفساد والنفاق والمحسوبيات تفوح من كل مكان.