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إصابة وزير الصحة الأوكراني بفيروس كورونا

الأحد 15 نوفمبر 2020 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة وزير الصحة الأوكراني بفيروس كورونا



وكالات

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف إن الفحوص أثبتت إصابته بمرض كوفيد-19 وذلك بعد وقت قصير من إعلانه أن بلاده سجلت عددا قياسيا لحالات الإصابة اليومية.

وقال ستيبانوف في تصريحات تلفزيونية "هذه حرب، كل يوم يودي الفيروس بحياة أوكرانيين"، بحسب رويترز. 

وأضاف ستيبانوف  أن أوكرانيا سجلت 12524 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتفاعا من الرقم القياسي السابق البالغ 11787 حالة.

ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في أوكرانيا حتى الآن 525176 بينما وصل عدد الوفيات إلى 9508 حالات.

#وزير الصحة الأوكراني #فيروس كورونا #ماكسيم ستيبانوف

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