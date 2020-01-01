حالة الطقس : ماطر وبارد حتى الإثنين

رام الله / سما /

تتأثر البلاد بمنخفض جوي متوسط الفعالية ويحمل معه الأمطار والأجواء الشتوية، وبدأ تأثير المنخفض مع منتصف الليل على شكل زخات من الأمطار في مناطق واسعة من الساحل وبعض المناطق الداخلية ويستمر حتى صباح يوم الإثنين.

اليوم الأحد، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح دون معدلاتها السنوية بحدود 3-4 درجات، وتتهيأ الفرصة لهطول أمطار متفرقة في مناطق واسعة من البلاد، وتكون الأجواء باردة نسبياً بشكل عام.

وفي ساعات الليل تستمر فرصة هطول الأمطار مع أجواء باردة نسبيا إلى باردة في معظم المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة خصوصا في الجبال.

في يوم الإثنين، لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها العامة بقليل، وتسود أجواء باردة بشكل ملحوظ صباحا في معظم المناطق مع فرصة لهطولات محلية متفرقة.

وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة بشكل عام وباردة نسبيا في الجبال مع استقرار الطقس تدريجيا، وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل ملموس وتسود أجواء باردة نسبيا معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية بوجه عام.

يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء باردة نسبيا صباحا في كافة المناطق، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية، مع ظهور للسحب العالية في السماء.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس مائلا للبرودة إلى بارد نسبيا، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وخلال ساعات الصباح تسود أجواء باردة نسبيا مع هبوب للرياح الشرقية النشطة في مختلف المناطق، وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية وجافة بشكل عام في مختلف المناطق، مع أجواء صافية.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا بشكل عام خصوصا في الجبال، وتكون الرياح شرقية نشطة بوجه عام، مع هبات قوية أحيانا تزيد الإحساس بالبرودة.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية، وخلال ساعات الصباح الباكر تسود أجواء باردة نسبيا مع هبوب للرياح الشرقية في مختلف المناطق.

وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية بشكل عام في مختلف المناطق وتتبدل الرياح الجافة برياح جنوبية غربية أكثر رطوبة، مع أجواء صافية.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا بشكل عام خصوصا في الجبال، وتكون الرياح شرقية صباحا ثم تتحول إلى جنوبية غربية خلال ساعات النهار والليل.