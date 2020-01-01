إطلاق صواريخ من غزة اتجاه مستوطنات الغلاف و الاحتلال يقصف عدة مواقع في القطاع

غزة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عدة غارات على عدد من الأهداف في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وهاجمت طائرات حربية بعدد من الصواريخ أرض زراعية قرب مطار غزة الدولي المدمر، إلى الشرق من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

فيما أطلقت المدفعية الإسرائيلية العديد من القذائف تجاه مراصد للمقاومة في مناطق حدودية متفرقة منها حي الزيتون شرق مدينة غزة، وأخرى شرق جباليا، وشمال غرب بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

و لم يبلغ عن وقوع إصابات جراء عمليات القصف.

وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن طائرات حربية ومروحيات ودبابات هاجمت عدة أهداف لحركة حماس في قطاع غزة، من بينها بنية تحتية أرضية، ردًا على إطلاق صواريخ من غزة في وقت سابق من هذه الليلة.

وكان الجيش أعلن في وقت سابق من فجر اليوم عن إطلاق صاروخين من غزة تجاه جنوب مدينة أسدود، وكذلك شمالها بالقرب من جنوب تل أبيب، ما تسبب بدوي صفارات الإنذار لدى إطلاق الصاروخ الثاني، وفشل دويها عند إطلاق الصاروخ الأول الذي أطلق بفارق 20 دقيقة عن الثاني.

وأشار الناطق باسم الجيش حينها، إلى أن القبة الحديدية فشلت في اعتراض الصاروخين، حيث سقط أحدهما في منطقة مفتوحة والآخر فيما يبدو في ساحل أسدود.

وسمعت أصوات انفجارات كبيرة في مناطق جنوب تل أبيب وأسدود وعسقلان خلال محاولة القبة التصدي للصواريخ.