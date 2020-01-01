موعد مباراة إيطاليا وبولندا والقنوات الناقلة وترتيب المجموعة الأوروبية

روما / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، موعد مشاهدة مباراة إيطاليا وبولندا والقنوات الناقلة لها مباشرة اليوم الأحد، في إطار مواجهات الجولة الخامسة في المجموعة الأولى بدوري أمم أوروبا 2020.

وذكرت مصادر رياضية أن موعد مباراة إيطاليا وبولندا الساعة 10:45 مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة والمنامة والدوحة والكويت وبغداد، 11:45 لدى أبو ظبي الإمارات وسلطنة عمان.

وتبدأ مباراة المنتخب الإيطالي اليوم ضد نظيره البولندي عند الساعة 09:45 بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم وطرابلس وعمان وبيروت ودمشق، 08:45 لدى تونس والجزائر والرباط المغرب.

معلق مباراة إيطاليا وبولندا:

وأفادت بأن مباراة منتخب إيطاليا أمام بولندا تعرض من ملعب استاد مابي الإيطالي على قناة بي إن سبورت الرياضية الثانية (beIN Sports HD 2) بصوت المعلق المصري أحمد الطيب.

وفرض التعادل السلبي بدون أهداف نفسه على نتيجة مباراة بولندا وإيطاليا في ملعب (ستاديون إنيرجا جدانسك) لحساب الجولة الثالثة من المنافسات الأوروبية، الأمر الذي أبقى على حظوظهما قوية.

ترتيب مجموعة إيطاليا وبولندا:

ويتصدر منتخب بولندا جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري أمم أوروبا 2020 برصيد سبع نقاط بفارق نقطة أمام منافسه الإيطالي ونقطتين عن هولندا، بينما ما زال البوسنة والهرسك أخيرا بنقطتين.

وتتزامن مباراة بولندا وإيطاليا اليوم مع مواجهات قوية في دوري الأمم الأوروبية، منها، سلوفاكيا ضد إسكوتلندا، مقدونيا الشمالية أمام إستونيا، روسيا البيضاء ولتوانيا، جورجيا وأرمينيا.