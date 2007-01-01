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جهاز الأمن القومي الأرمني يعلن إحباط محاولة لاغتيال باشينيان

السبت 14 نوفمبر 2020 10:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
جهاز الأمن القومي الأرمني يعلن إحباط محاولة لاغتيال باشينيان



يريفان /سما/

أعلن جهاز الأمن القومي الأرمني، مساء اليوم السبت، إحباط محاولة لاغتيال رئيس وزراء البلاد، نيكول باشيناين.

وأكد جهاز الأمن القومي الأرمني احتجاز رئيسه السابق وزعيم حزب "الوطن"، أرتور فانيتسيان، وقائد مجموعة المقاتلين المتطوعين "أشوت يركات" في قره باغ، أشوت ميناسيان، وعدد من السياسيين والآخرين.

وقال إن ميناسيان، الذي يلتزم بآراء مناهضة للحكومة ورافضة لسياساتها الخارجية والداخلية، جمع كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات ونقلها بطريقة غير شرعية إلى مدينة سيسيان في أرمينيا.

وأوضح جهاز الأمن أن ميناسيان تآمر مع عدد من السياسيين المعارضين، بينهم فانيتسيان، بهدف قتل رئيس الوزراء وتغيير السلطة في أرمينيا.  

وفي وقت سابق من السبت أوقفت السلطات الأرمنية فانيتسيان بتهمة محاولة اغتصاب السلطة والتحضير لاغتيال رئيس الوزراء، حسبما قال فريق دفاعه.

وتشهد أرمينيا، خلال الأيام الأخيرة، اضطرابات واحتجاجات تطالب باستقالة باشينيان ردا على توقيعه يوم 9 نوفمبر البيان المشترك مع الرئيسين الأذربيجاني، إلهام علييف، والروسي، فلاديمير بوتين، حول وقف الأعمال القتالية في قره باغ.

#ارمينيا #اغتيال #نيكول باشيناين #الأمن القومي الأرمني

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