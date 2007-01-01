  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية

السبت 14 نوفمبر 2020 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية



القاهرة /سما/

تفقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي.

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة المصرية مشروع المدينة بتكلفة 2.2 مليار جنية، حيث تبنى على مساحة 93 فدانا، وتحتوي على منطقة متكاملة للأطفال وأخرى ثقافية وترفيهية ومسرح ومبنى إداري.

وتحتوي المدينة كذلك على ملاعب كرة طائرة وملاعب كرة سلة وكرة شاطئية وملعب هوكي وملاعب متعددة الأغراض.

وتضم كذلك مجمع ملاعب كرة قدم، المتكون من 4 ملاعب قانونية وملاعب خماسية، ومنطقة للألعاب الجماعية، حيث توجد بها صالات للألعاب القتالية وصالة لذوي الاحتياجات الخاصة، وصالة جمباز وغرف ملابس ومبنى للثقافة والتكنولوجيا، ومبنى اجتماعي.

وتتضمن المدينة مجمع حمامات سباحة يتكون من حمام سباحة أوليمبي مغطى وآخر مكشوف، وحمام سباحة غطس ومنطقة خدمات وجيمانزيوم، فضلا عن ملاعب للتنس الأرضي ومبنى لملاعب الإسكواش.

#الرئيس المصري #عبد الفتاح السيسي #مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية
-0000
-0
-00

الأكثر قراءة اليوم

وزارة التنمية توضح حقيقة تحديد موعد صرف شيكات الشؤون

شاهد: “الهدف مرصود والرشاش جاهز”.. أهزوجة غزية ألهبت “المناطق الحمراء” في الأردن..!

الاتحاد الأوروبي: حلّ قضية "المقاصة" بين إسرائيل والسلطة قريباً

شاهد : " القسام" تبث رسالة قوية في الذكرى الثامنة لاغتيال أحمد الجعبري

شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الحلقة 9 التاسعة والعاشرة 10

ترامب: الوقت سيكشف من سيشغل مكتب الرئيس!!

يديعوت: حماس حالت دون اندلاع ثلاثة تصعيدات عسكرية و غزة قد تشهد تصعيدا عسكريا قريبا

الأخبار الرئيسية

لن تنطلي علينا ألاعيب السياسة.. الجهاد تتوعد: المعركة مع الاحتلال مفتوحة وأصابعنا ستبقى على الزناد..!

الرئيس

قيادي فلسطيني يحذر: من الخطأ التراجع عن المصالحة والمراهنة على الإدارة الأمريكية الجديدة

المصري

تقرير: المصري "خطّط لهجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية"

يديعوت تتساءل: ماذا لو أنغص ترامب حياة بايدن بمواجهة عسكرية مع إيران أو "ضم الضفة"؟

أول تعليق رسمي فلسطيني على المشككين في هوية وموقع المسجد الاقصى المبارك