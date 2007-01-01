السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية

القاهرة /سما/

تفقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي.

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة المصرية مشروع المدينة بتكلفة 2.2 مليار جنية، حيث تبنى على مساحة 93 فدانا، وتحتوي على منطقة متكاملة للأطفال وأخرى ثقافية وترفيهية ومسرح ومبنى إداري.

وتحتوي المدينة كذلك على ملاعب كرة طائرة وملاعب كرة سلة وكرة شاطئية وملعب هوكي وملاعب متعددة الأغراض.

وتضم كذلك مجمع ملاعب كرة قدم، المتكون من 4 ملاعب قانونية وملاعب خماسية، ومنطقة للألعاب الجماعية، حيث توجد بها صالات للألعاب القتالية وصالة لذوي الاحتياجات الخاصة، وصالة جمباز وغرف ملابس ومبنى للثقافة والتكنولوجيا، ومبنى اجتماعي.

وتتضمن المدينة مجمع حمامات سباحة يتكون من حمام سباحة أوليمبي مغطى وآخر مكشوف، وحمام سباحة غطس ومنطقة خدمات وجيمانزيوم، فضلا عن ملاعب للتنس الأرضي ومبنى لملاعب الإسكواش.