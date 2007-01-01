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الأوقاف بغزة تُعيد فتح 19 مسجدًا وتغلق آخر

السبت 14 نوفمبر 2020 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف بغزة تُعيد فتح 19 مسجدًا وتغلق آخر



غزة /سما/

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، مساء السبت، عن إعادة فتح 19 مسجدًا في محافظات غزة وخانيونس والشمال، فيما أغلقت مسجدًا آخر في غزة.

وأوضحت الوزارة، في تصريح مقتضب، أنها أعادت فتح مسجدي الرحاب وبني سهيلا في محافظة خانيونس، ومسجدي الرمال الشمالي واليرموك في محافظة غزة.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 17 مسجدًا في محافظة الشمال وهي (البركة بيت لاهيا- الياسين- حيفا – الشورى- البشير – الشيخ عيد – ريا- عمر بن الخطاب – تل الزعتر- المصطفى- الشافعي – أبو حنيفة – مالك- البخاري – عوض الصيفي – عمر شعشاعة – الحساينة- أحباب الرحمن آل الجمل) .

كما أغلقت وزارة الأوقاف مسجد حطين بالرمال الشمالي في محافظة غزة لمدة 48 ساعة تبدأ اعتبارا من صلاة فجر غد الأحد 15 نوفمبر.

وبينت الوزارة أن الاغلاق يأتي بسبب إصابة بعض رواد المسجد المذكور بفيروس كورونا.

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