112 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس

القدس المحتلة /سما/

أصيب 112 مقدسيا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليومين الأخيرين، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، د. علي الجبريني، في بيان أصدره مساء السبت.

تم تسجيل 51 إصابة يوم الخميس، و40 إصابة يوم الجمعة، و21 إصابة اليوم السبت، مع تسجيل 32 حالة شفاء ليرتفع عدد الحالات النشطة إلى 620 إصابة.

وأشار الجبريني في بيانه إلى أن "المطلوب من المواطنين في هذه المرحلة المواظبة على الالتزام بالتعليمات الصحية وخصوصا ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي ومواظبة التعقيم".

ودعا الجبريني المقدسيين إلى "إجراء الفحوصات في ظل هذه المرحلة الدقيقة"، ونوه الطبيب المقدسي إلى إمكانية اتخاذ اجراءات بخصوص البلدات الحمراء في المدينة إذا لم تنخفض معدلات الاصابات.

وختم الطبيب قائلا إنه "إلى حين وصول اللقاحات الدولية أو تصنيع لقاح محلي فإن الفترة الزمنية تبدو طويلة متمنيا أن نحافظ على التعليمات الصحية لنحمي أنفسنا، عائلاتنا، الأصدقاء".