قوات الاحتلال تلقي القبض على مشتبه به قادم من الحدود اللبنانية

القدس المحتلة/سما/

أعلن المتحدث باسم الجيش اللإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، إلقاء القبض على مشتبه به عبر الحدود من لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية.

ونشر أدرعي تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" جاء فيها: "رصدت قوات جيش الدفاع، قبل وقت قصير، شخصًا مشتبهًا فيه عبر الحدود من لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية، فقامت بالقاء القبض عليه قرب منطقة الغجر وتمت إحالته للتحقيق".



​وأعلنت السلطات الإسرائيلية، في وقت سابق، عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني بعد اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي قادمة من لبنان.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الإسرائيلية عبر "تويتر" تغريدة جاء فيها: "أسقطت قوات الجيش الإسرائيلي طائرة مسيرة تابعة لحزب الله تسللت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، وكانت الطائرة بدون طيار تحت المراقبة طيلة الحادث، ولم يكن هناك أي خطر على قوات جيش الدفاع الإسرائيلي والمناطق المجاورة".

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أسقطت قوات جيش الدفاع قبل قليل طائرة مسيرة تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان حيث تابعتها القوات طيلة الوقت حتى إسقاطها دون أن يشكل ذلك أي خطر".