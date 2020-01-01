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موقع استخباري: وقوف إسرائيل وراء اغتيال قيادي بالقاعدة سيدفع للانتقام

السبت 14 نوفمبر 2020 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع استخباري: وقوف إسرائيل وراء اغتيال قيادي بالقاعدة سيدفع للانتقام



القدس المحتلة /سما/

قالت شبكة انتلي تايمز الاستخبارية الإسرائيلية إنه لا يمكن القضاء على قيادي بارز في تنظيم القاعدة إلا من إسرائيل أو الولايات المتحدة وفقا للمعلومات الاستخبارية.
 
وأضافت الشبكة اليوم السبت، أنه بينما تقود وكالة الاستخبارات الأمريكية جهودها من أجل التجنيد وجمع المعلومات الاستخبارية، فإن المؤسسة الإسرائيلية خبيرة في التخطيط العملياتي والتدريب والتشغيل.
 
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة لديها حساب مفتوح مع تنظيم القاعدة، والقضاء على أحد قادة التنظيم في إيران لن يغير في دافع القاعدة لضرب أهداف أمريكية.
 
وتساءلت:"لماذا إسرائيل بجهاز الموساد المسؤولة عن تنفيذ على هذا الاغتيال؟، لماذا المخاطرة وجلب حملة انتقام ضد إسرائيل واليهود حول العالم".

#اسرائيل #الموساد #تنظيم القاعدة #اغتيال #الولايات المتحدة

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