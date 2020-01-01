هنية يهاتف الأسير المحرر سامر درويش

غزة /سما/

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الأسير المحرر سامر يحيى محمد درويش (45 عاماً)، من مدينة نابلس بمناسبة الإفراج عنه بعد 19 عاماً قضاها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وهنأ رئيس الحركة الأسير المحرر سامر درويش وذويه بالحرية بعد سنوات المعاناة التي عاشها داخل السجون جراء ظلم الاحتلال وسياساته الإجرامية بحق الأسرى والمنافية للأعراف والقوانين الدولية كافة، مشيدًا بصموده وثباته في وجه هذه الانتهاكات طوال سنوات الاعتقال.

وجدّد رئيس الحركة خلال الاتصال عهد حركة حماس تجاه الأسرى بإنهاء معاناتهم وتحريرهم كافة من داخل السجون، مؤكدًا أنها ما زالت وستظل القضية الأولى على سلم أولويات الحركة.