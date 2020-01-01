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الخارجية: تسجيل 3 وفيات بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم

السبت 14 نوفمبر 2020 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: تسجيل 3 وفيات بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم



رام الله /سما/

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين مساء اليوم السبت، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم، لترتفع حالات الوفاة إلى 298، وتسجيل إصابة جديدة لترتفع الإصابات إلى 6969.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية  لمواطنه سبعينية، لترتفع عدد الوفيات الى 87 حالة، فيما لم تسجل اي اصابة جديدة هذا اليوم لتبقى عدد الإصابات 4289.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين لدى المانيا تسجيل أول حالة وفاة في صفوف الجالية بفيروس كورونا للمواطن سمير عبد الرحيم موسى (60عاماً).

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية، للمواطن سلمان أحمد رضوان العكه (68 عاماً) لترتفع عدد حالات الوفاة الى 101 حالة.

كما افادت سفارتنا لدى بولندا بتسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الاصابات الى 7، فيما سجلت حالة وفاة سابقة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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