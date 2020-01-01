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عائلة التلولي تصدر بياناً حول تصريحات أحد أبنائها بشأن "المجتمع الإسرائيلي"

السبت 14 نوفمبر 2020 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة التلولي تصدر بياناً حول تصريحات أحد أبنائها بشأن "المجتمع الإسرائيلي"



غزة /سما/

أصدرت عائلة التلولي في الوطن والشتات، اليوم السبت، بياناً بشأن تصريحات من الشاب محمد نافذ التلولي، والمقيم في دولة اليونان.

وفيما يلي نص بيان العائلة كاملا:

طالعنا نحن عائلة التلولي التصريحات الصادرة عن الشاب محمد نافذ التلولي المقيم في اليونان والتي أساءت للمفاهيم الوطنية الفلسطينية وعليه: 

تستنكر عائلة التلولي كل ما صدر من تصريحات عبر صفحته الشخصية والتي لا تمثل العائلة إنما تمثله شخصيا.

 تؤكد عائلة التلولي تمسكها بخطها النضالي والوطني الرافض لكل ما جاء في تلك التصريحات المسيئة.

إن عائلة التلولي التي قدمت الشهداء والجرحى والأسرى بمن فيهم والد الشاب محمد المناضل نافذ التلولي الذي بترت ساقه أثناء مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، لا يمكن إلا أن تكون في مصاف شعبنا الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي من أجل نيل الحقوق الوطنية.

وكان الشاب التلولي، نشر مقطع فيديو عبر حسابه على (فيسبوك)، وهو برفقة فتاة إسرائيلية تدعى عبير، وقال في المقطع: إنه يحترم الشعب الإسرائيلي، بعدما قالت الفتاة إنها تحب الشعب الفلسطيني.
 

#عائلة التلولي #محمد التلولي #اسرائيل #فلسطين #قطاع غزة

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