ترامب: أنا أحب نيويورك... المشكلة فقط في عمدتها

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، أكد فيها أنه يحب مدينة نيويورك ولكن المشكلة فقط في عمدتها أندرو كومو.

وجاء في التغريدة: "كما يعلم الجميع، أنتجت إدارة ترامب لقاحًا رائعًا وآمنًا قبل الموعد المحدد بكثير، إدارة أخرى كانت ستستغرق خمس سنوات. لكن المشكلة هي أندرو كومو".

I LOVE NEW YORK! As everyone knows, the Trump Administration has produced a great and safe VACCINE far ahead of schedule. Another Administration would have taken five years. The problem is, @NYGovCuomo said that he will delay using it, and other states WANT IT NOW...