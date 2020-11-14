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نجل أحلام يثير جدلا بتصريح غير متوقع عن أصالة نصري

السبت 14 نوفمبر 2020 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجل أحلام يثير جدلا بتصريح غير متوقع عن أصالة نصري



وكالات/سما/

أثار أكبر أبناء الفنانة الإماراتية، أحلام، اليوم السبت، جدلا واسعا بين معجبي والدته، بسبب تصريح له بشأن خلافها مع الفنانة السورية، أصالة نصري.

وعبّر فاهد مبارك الهاجري عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن اندهاشه من تعليقات البعض حول حبه لأصالة، في ظل خلاف والدته القائم معها.

وغرد في تصريح غير متوقع أن والدته أحلام تستمع لها أكثر منه.

وقال فاهد الهاجري في تغريدته المثيرة للجدل: "أرغب الآن في فهم لماذا أنتم مستغربين من أنني أحب أصالة؟ لكي يكون في علمكم أن أمي تسمع لأصالة أكثر مني"، وأرفق رموز تعبيرية "إيموجي" ضاحكة. 


وقوبل تصريح نجل أحلام بردود فعل واسعة، والتي تراوحت ما بين توقع البعض بطريقة ساخرة ردة فعل أحلام عند رؤية تغريدة ابنها، وتمنّي البعض أن تكون رسالته بادرة صلح ونهاية الخلاف بين الفنانتين العربيتين.

​ورد أحد المغردين على نجل أحلام بأن يحذف تغريدته قبل أن يُطرد.

​وما زال الخلاف بين أصالة نصري وأحلام قائما منذ العام الماضي، وذلك إثر جدال نشب بينهما على موقع "تويتر" حول الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، انتهى بقيام كلا منهما بعمل "بلوك" للأخرى.


وتفجرت الأزمة عندما تمنت أصالة الشفاء للإعلامية فجر السعيد بسبب أزمتها الصحية العام الماضي، على الرغم من هجوم فجر على أصالة بشدة، قبل الوعكة الصحية.
بعدها تدخلت أحلام لترد على أصالة عبر "تويتر"، قائلة: "هذا نفس الكلام اللي دائمًا أقوله لفجر عنك أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكرا على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك".

وردت أصالة: "حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير .. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن .. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض".

وفي المقابل، حذفت أحلام، التغريدة التي شكرت فيها أصالة، وتجاهلت الرد عليها، ما أثار استغراب المتابعين، وشن جمهور أصالة، هجوما عليها، لترد أحلام بـ"البلوك" على أصالة.

#أحلام الاماراتية #الفنانة أحلام #أصالة نصري #تويتر #مواقع التواصل الاجتماعي #فجر السعيد

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