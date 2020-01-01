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العالول: زيارة بومبيو لمستوطنة "بساغوت" تؤكد أن إدارة ترمب شريكة للاحتلال

السبت 14 نوفمبر 2020 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: زيارة بومبيو لمستوطنة "بساغوت" تؤكد أن إدارة ترمب شريكة للاحتلال



رام الله /سما/

 قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول: إن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو المرتقبة إلى مستوطنة "بساغوت" الاستعمارية المقامة على أراضي المواطنين في مدينة البيرة، وزيارة الجولان السوري المحتل، تؤكد من جديد أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب شريكة للاحتلال، وليس منحازة له.

وأشار العالول، أن الزيارة ليست مستغربة وتأتي ضمن الاجراءات الأميركية من شرعنة للاستيطان، واعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وخطة ترمب- نتنياهو الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية .

وأضاف في حديث لإذاعة صوت فلسطين أن شعبنا وقيادته يواجهون خطة ترمب وإجراءات الاحتلال بالصمود حتى افشالها وتجسيد الاستقلال الوطني على أرض فلسطين.

ونوه العالول إلى أن إعلان الاستقلال قبل اثنين وثلاثين عاماً كان ايذاناً باستمرار النضال حتى تحقيق الاستقلال وتجسيده، مؤكداً أن إرادة شعبنا بالحرية وتقرير مصيره هي الأساس لنيله الاستقلال.

#حركة فتح #محمود العالول

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