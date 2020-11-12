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كاتب سعودي يزعم ان المسجد الاقصى ليس القبلة الاولى للمسلمين

السبت 14 نوفمبر 2020 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتب سعودي يزعم ان المسجد الاقصى ليس القبلة الاولى للمسلمين



وكالات/سما/

زعم كاتب سعودي، اليوم السبت، أن المسجد الأقصى المبارك لم يكن أولى القبلتين للمسلمين.

و جاهر يماني في تشكيكه في ان المسجد الاقصى القبلة الاولى للمسلمين، و ذلك في مقال له في صحيفة "عكاظ" السعودية.

و قال يماني: "سبب اعتقاد كثير من الناس أن المسجد الأقصى يقع في فلسطين يعود إلى أن كثيراً من كتب التاريخ وكتب التفاسير وخاصة المتأخرة منها تقول بأن الأقصى يقع في القدس، ومن هنا صار الخلط بين القدس والقبلة والمسجد الأقصى".

وادعى يماني أيضا أن المسجد الأقصى الذي تحدث عنه النبي محمد، موجود في منطقة تدعى الجعرانة بين مكة والطائف، وليس في فلسطين، زاعما أن القدس المحتلة بفلسطين ليست الأقصى.

وتابع الكاتب السعودي مزاعمه: "الأقصى لم يكن القبلة الأولى للمسلمين كما هو متعارف عليه، وأن بنى عبدالملك بن مروان مسجد قبة الصخرة في سنة 691م. وذلك بسبب تذمر الناس من منعهم عن أداء فريضة الحج إلى مكة، لأن ابن الزبير كان يأخذ البيعة له من الحجاج، لذا قام عبدالملك ببناء الصخرة وتحويل الناس للحج إليها بدل مكة كما يذكر ابن خلكان".

واعتبر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن مقال يماني يأتي ضمن الدعاية المروجة للتطبيع مع "إسرائيل".

#السعودية #المسجد الاقصى #القبلة الأولى #صحيفة عكاظ #القدس #مكة المكرمة #الطائف #القدس المحتلة #عبد الملك بن مروان #مسجد قبة الصخرة #النبي محمد #فلسطين #الحجاج بن يوسف الثقفي

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