  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة يوجه رسالة للقوات الأمريكية: "لقد حان الوقت"!

السبت 14 نوفمبر 2020 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة يوجه رسالة للقوات الأمريكية: "لقد حان الوقت"!



واشنطن /سما/

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، كريستوفر ميللر، في رسالته الأولى إلى القوات الأمريكية بعد تعيينه من قبل الرئيس دونالد ترامب، إنه "حان وقت العودة إلى الوطن".


وكتب ميللر في مذكرة أرسلها إلى جميع العاملين في وزارة الدفاع: "يجب أن تنتهي كل الحروب... إنهاء الحروب يتطلب التنازلات والشراكة. لقد واجهنا التحدي. أعطيناها كل ما لدينا. حان وقت العودة إلى المنزل الآن... إلى جميع جنودنا، وبحارتنا، وطيارينا، ومشاة البحرية، وخفر السواحل، ومحترفي الفضاء، والمدنيين: واصلوا التحلي بالجرأة.. معا سنأخذ أمتنا إلى آفاق جديدة".

وقال ميللر إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة "بإنهاء الحرب التي جلبتها القاعدة إلى شواطئنا في عام 2001 ... لكن يجب علينا تجنب خطأنا الاستراتيجي السابق المتمثل في الفشل في رؤية القتال حتى النهاية".

وأضاف أنه "سئم الحرب" مثل كثيرين غيره، لكن "هذه هي المرحلة الحاسمة التي نحول فيها جهودنا من دور قيادي إلى دور داعم. نحن لسنا شعب حرب دائمة - إنها (الحرب) نقيض كل ما نقف من أجله والذي حارب أسلافنا من أجله".

وتولى ميللر المسؤولية هذا الأسبوع بعد أن أقال الرئيس ترامب وزير الدفاع السابق مارك إسبر، عبر رسالة على تويتر يوم الاثنين."RT"

#وزير الدفاع الأمريكي #كريستوفر ميللر #الجيش الامريكي #دونالد ترامب

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. سبب طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

وزارة التنمية توضح حقيقة تحديد موعد صرف شيكات الشؤون

الاتحاد الأوروبي: حلّ قضية "المقاصة" بين إسرائيل والسلطة قريباً

شاهد: “الهدف مرصود والرشاش جاهز”.. أهزوجة غزية ألهبت “المناطق الحمراء” في الأردن..!

شاهد : " القسام" تبث رسالة قوية في الذكرى الثامنة لاغتيال أحمد الجعبري

ترامب: الوقت سيكشف من سيشغل مكتب الرئيس!!

شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الحلقة 9 التاسعة والعاشرة 10

الأخبار الرئيسية

يديعوت تتساءل: ماذا لو أنغص ترامب حياة بايدن بمواجهة عسكرية مع إيران أو "ضم الضفة"؟

أول تعليق رسمي فلسطيني على المشككين في هوية وموقع المسجد الاقصى المبارك

وزارة التعليم بغزة: تنفي صحة الأنباء المتداولة بشأن إغلاق المدارس بالقطاع

بايدن

صحيفة اسرائيلية: هل يقتفي بايدن خطى أوباما ويعيد “الكابوس” للشرق الأوسط؟

566

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع