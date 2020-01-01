رام الله: الشرطة تصدر تصريحاً بشأن ملابسات وفاة مواطنة عشرينية

رام الله /سما/

أكد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن التحريات التي تجريها الشرطة، حول ظروف وملابسات وفاة مواطنة عشرينية والتي عثر على جثمانها في منطقة عين مصباح بمدينة رام الله فجر أمس، ما زالت مستمرة.

ووفق البيان، فقد أجرت النيابة تحقيقات موسعه، وتلقت نتائج أولية من الطب العدلي بعد إجراء الصفة التشريحية، وتبين سقوطها من علو دون التأكد من أية شبهة جنائية حتى الآن.

وطالب ارزيقات، كافة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة، في نقل المعلومة وعدم نسج القصص والأخبار الكاذبة.